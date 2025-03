Anteprima24.it - In Italia per cure 18 minori da Gaza, molti pazienti oncologici

Tempo di lettura: 2 minutiDiciottopalestinesi, per la maggior parte, che necessitano di soccorso sanitario urgente a seguito della crisi umanitaria in corso a, saranno trasferiti insu due velivoli C-130J, uno dell’Aeronautica Militare e uno della Guardia di Finanza. La missione MedEvac – Medical Evacuation è realizzata nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile, attivato dall’Oms ed è coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso la Cross – Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario – di Pistoia, in collaborazione con il ministeri degli Esteri, dell’Interno, della Salute, della Difesa, Covi, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza e le Prefetture interessate all’accoglienza deie degli accompagnatori.