In Cina si vince | Ferrari arrivano notizie meravigliose | Problema risolto a Maranello

Il Gran Premio di, atteso con grande fermento, porterà la prima vittoria stagionale alla. Vediamo perchéDopo l'intensa gara di Melbourne, il circus della Formula 1 si sposta a Shanghai per il Gran Premio di, atteso con grande fermento dai tifosi. L'ultimo appuntamento in Australia ha regalato spettacolo e incertezze, con Lewis Hamilton che ha faticato e Charles Leclerc che ha mostrato segnali di competitività. Ma la domanda che tutti si pongono ora è: cosa cambierà in?Dopo alcuni anni di assenza dal calendario, il GP dirappresenta una sfida complessa per team e piloti. Il tracciato di Shanghai è caratterizzato da lunghi rettilinei e curve tecniche, elementi che metteranno alla prova l'equilibrio delle monoposto.