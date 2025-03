Ilgiorno.it - In casa aveva un chilo di eroina

In carcere al Bassone, è finito con l’accusa di detenzione di undie di 200 grammi di marijuana. Claudio Sironi, 38 anni di Vertemate, nel fine settimana ha ricevuto una visita adei carabinieri della Compagnia di Cantù, che già da qualche tempono maturato qualche sospetto su di lui. Hanno così deciso di procedere con una perquisizione di iniziativa nella sua abitazione, il cui esito ha confermato la loro ipotesi. C’erano infatti alcuni involucri in plastica contenenti quasi undi"brown sugar", e 200 grammi di marijuana. Sostanze subito messe in sequestro, assieme a denaro contante e ad alcuni telefoni cellulari. Sironi è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e portato al Bassone in attesa dell’interrogatorio con il giudice.