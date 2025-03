Ilgiorno.it - In 4 alla sbarra per falsa testimonianza

La mamma del baby killer 14enne di Cristian Sebastiano e altri treperal tribunale di Monza. A chiedere il trasferimentoProcura dei loro interrogatori come testimoni in aula erano stati i giudici della Corte di assise di Monza dopo il dibattimento nei confronti di Giovanni Gambino, 44enne tossicodipentente monzese vicino di casa e amico del 42enne ucciso il 29 novembre 2020 con una trentina di coltellate dal 14enne insieme a un 15enne, sotto i portici dei palazzi di via Fiume nel quartiere San Rocco, per rapinargli 5 grammi di cocaina. Le dichiarazioni dei testimoni, la mamma del 14enne, un vicino e un altro conoscente di vittima e minorenni e infine la fidanzata di un parente dello stesso Gambino, sono state ritenute reticenti o addirittura fuorvianti dai giudici.