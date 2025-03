Viterbotoday.it - In 253 a cena per Gabriele, un bambino speciale con bisogni complessi

Leggi su Viterbotoday.it

Unaa Santa Barbara. Per il piccolo Gabriele, per Viterbo con amore, per la parrocchia del quartiere e per l'Emporio solidale. A organizzarla, sabato 15 marzo, l'associazione La Rosa che ha riunito membri, volontari e sostenitori per una serata all'insegna della convivialità e della.