Imprenditrici e dirigenti, confronto al Plart. Fondazione Bellisario, premi alle Pmi che promuovono la parità

Al Museodi Napoli (in via Giuseppe Martucci 48), domani, giovedì 20 marzo (dore 17), si terrà l’evento “Forze generatrici” all’interno del quale lecampane dellaMarisadialogheranno con la classe dirigente della. Un momento significativo ditra due realtà che hanno una rilevanza nazionale e un forte radicamento sul territorio. Interverranno Maria Pia Incutti, presidente della; Rossella Paliotto, ad di AET Holding Spa e direttore generale della; Lella Golfo, presidente dellaMarisa. Modererà l’incontro Elena Salzano, referente per la Campania dellaMarisa.E’ l’occasione per presentare due importanti iniziative firmateMarisa: – Women Value Company con Intesa Sanpaolo e – Woman Empowerment Company con Confindustria.