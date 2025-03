Lanazione.it - Impianto a Podere Rota. Qui si trasformerà il biogas in biometano

Un importante passo avanti nella transizione ecologica arriva da Terranuova, dove la Centro Servizi Ambiente Impianti, società partecipata dalla multiutility Iren, ha firmato un accordo decennale con Waga Energy Italia, filiale del gruppo francese Waga Energy SA. L’intesa mira alla valorizzazione delprodotto dalla discarica di, trasformandolo indestinato alla rete nazionale di trasporto del gas. Grazie a questa collaborazione, ilgrezzo generato nella discarica – ormai chiusa dal 2022 e attualmente in fase di post-gestione – verrà fornito da Csai a Waga Energy, che sfrutterà la propria tecnologia brevettata per convertirlo in. Questo combustibile rinnovabile rappresenta un’alternativa concreta al gas naturale fossile, con benefici significativi in termini di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO2.