Immobiliare Mapic Italy 2025 | creare valore per generare crescita

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 mar. (askanews) –, la più importante piattaforma di business dedicata ai player del mercatocommerciale e retail, torna al Super Studio Maxi di Milano il 14 e 15 maggio. Attesi oltre 2.100 delegati, tra cui più di 700 retailer, catene di ristorazione e operatori leisure, confermandosi come l’appuntamento di riferimento per il settore in Italia. In un periodo ricco di sfide per l’industria retail e per il mercatocommerciale, il percorso verso lapassa attraverso la creazione del. Ilè oggi l’elemento centrale dell’equazione che i player del mercato, del retail e dell’hospitality devono risolvere perunasolida e sostenibile. “Ilnon è unicamente una questione di prezzo di un prodotto o di quotazione di un asset” – commenta Francesco Pupillo, Show Director-.