Anteprima24.it - Immobile di via Piermarini, Prisma Group e Blue Steel: “Basta strumentalizzazioni, il Comune rispetti le leggi”

Tempo di lettura: 2 minuti, società titolari dell’investimento per l’acquisto e la ristrutturazione dell’sito in via, denunciano con fermezza “il clima di ostilità e gli attacchi ingiustificati che stanno mettendo a rischio un’operazione pienamente legittima”. Di seguito la dichiarazione dei titolari delle due società “Assistiamo da tempo a una manovra strumentale orchestrata da chi cerca solo visibilità, alimentando il clima del sospetto, spaventando i condomini e mettendo sotto pressione le istituzioni con il solo scopo di bloccare un progetto che rispetta ogni normativa vigente. A guidare questa campagna di disinformazione è una persona che si è auto-attribuita il ruolo di guida del condominio, sfruttando la politica per ostacolare un’attività condotta in totale trasparenza e correttezza.