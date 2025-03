Imane Khelif sfida Trump | Non sono trans e non mi fa paura salirò sul ring a Los Angeles – Il video

Leggi su Open.online

«Non vedo l’ora di andare a Los2028 per difendere l’oro di Parigi». Lo ha detto in un’intervista al canale britannico ITV, la pugile algerina vincitrice della medaglia più ambita ai Giochi 2024., oltre che sul, era salita agli onori delle cronache soprattutto per le polemiche legate alla sua identità di genere e poi il ritiro dell’italiana Angela Carini. Il Cio aveva poi chiarito cheè a tutti gli effetti una donna e dunque non c’era e non c’è ragione di rimuoverla da quella categoria. Ma ciò non ha impedito che lei diventasse il bersaglio di un’offensiva ideologica della destra mondiale, dall’Italia di Giorgia Meloni fino agli Usa di Donalded Elon Musk. Oratorna a parlare e dice però di non avere alcun timore, neanche di andare a gareggiare proprio in quell’America dove la nuova Amministrazione ha dichiarato guerra aigender.