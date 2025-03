Lapresse.it - Imane Khelif punta Los Angeles 2028: “Non vedo l’ora, Trump non mi intimidisce”

Leggi su Lapresse.it

Un altro colpo ben assestato ai suoi avversari, soprattutto quelli fuori dal ring. L’algerina, finita la scorsa estate al centro di una arroventata polemica durante i Giochi dopo il ritiro dell’azzurra Angela Carini e le accuse di essere transgender (poi smentite dal Cio), non rinuncia mai a metterci la faccia e contro la campagna d’odio social nei suoi confronti che non si è mai esaurita e alimentata anche dalle politiche anti transgender di Donald, si rimette i ‘guantoni’ lanciando apertamente la sfida contro l’uomo più potente del mondo.: “Non sono transgender. Nondi andare a Los”“Cosa dico delle posizioni del presidente americano? Io non sono transgender, la cosa non mi riguarda e non mi. Nondi andare a Losper difendere l’oro di Parigi“.