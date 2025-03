.com - Imane Khelif non si fa intimidire da Trump, la replica al presidente Usa

(Adnkronos) –si rifiuta di essere intimidita daldegli Stati Uniti Donalde non vede l’ora di difendere il suo titolo olimpico a Los Angeles. La pugile algerina di 25 anni, che ha vinto l’oro tra le polemiche alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, ha segnalato la sua intenzione di ripetere l’impresa nel 2028 dopo cheha erroneamente affermato che era passata da uomo a donna. Parlando a ITV News in un’intervista che andrà in onda questa sera,ha detto: “Vi darò una risposta diretta: ildegli Stati Uniti ha emesso una decisione relativa alle politiche transgender in America. Io non sono transgender. Questo non mi riguarda e non mi intimidisce. Questa è la mia risposta”. Ciò è avvenuto dopo cheha interrotto una domanda sul suo sogno di ripetere il suo trionfo, dicendo: “Seconda medaglia d’oro, ovviamente.