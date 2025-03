Ilnapolista.it - Imane Khelif: «All’Olimpiadi di Parigi, senza il supporto di medici specialisti sarei caduta in depressione»

ha ribadito in un’intervista rilasciata al canale televisivo britannico Itv la sua volontà di partecipare alle prossime Olimpiadi. La pugile algerina 25enne, medaglia d’oro alle Olimpiadi di2024 vuole difendere il titolo nel 2028 a Los Angeles.ha anche preso posizione rispetto alla decisione di Donald Trump, presidente Usa, di firmare un ordine esecutivo per vietare alle persone transgender di competere negli sport femminili. «Ti darò una risposta diretta: il presidente americano ha preso una decisione in merito alle politiche transgender in America. Io non sono transgender. Non mi riguarda né mi intimidisce. Questa è la mia risposta».Leggi anche:(quella del “caso” Carini alle Olimpiadi) è stata esclusa dai Mondiali di boxe. Di nuovo: «Capi di stato, celebrità ed ex atleti parlavano di meverificare i fatti»In questa intervista,ha anche parlato delle conseguenze sulla salute mentale delle molestie subite durante le Olimpiadi del 2024.