Secoloditalia.it - Ilaria Salis: “Le case sfitte si possono occupare”. Anche le sue in Sardegna e Toscana? (video)

A La 7 tra le trasmissioni di punta c’è L’Aria che tira, ma da ieri va forteche tira.sfrondoni e dichiarazioni deliranti., eurodeputata grazie alla candidatura offerta da Bonelli e Fratoianni, ha offerto a Dimartedì una delle sue lunari giustificazioni alla sua attività preferita in Italia: quella delle occupazioni dellealtrui.: Se una persona ha bisogno di un’abitazione, è giustouna casa lasciata libera dagli enti gestori pubblici o dai magnati dell’edilizia; non è un reato.#19marzo ##dimartedi #Floris #occupate pic.twitter.com/kiPi35oRAPLeggiImmunità, si avvicina il giorno della verità per: il 13 febbraio dovrà deporre davanti al giurì europeoArrestato il complice della, l'antagonista "Gino". Ora l'immunità della maestra antifà è a rischio— Davide Scifo (@strangedays82) March 19, 2025Un apologo della libertà di rubare leche ha lasciato interdetti tutti, tranne il conduttore Giovanni Floris, che ha registrato con ineffabile neutralità la bizzarra tesi.