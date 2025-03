Secoloditalia.it - Il voltafaccia di Djokovic: ora guida la rivolta contro Sinner. “Sul doping ha avuto un trattamento di favore”

Dopo i sorrisi e le strette di mano, Novakcambia atteggiamento e attacca Jannik. Il tennista serbo, attraverso la Professional Tennis Players Association, sindacato fondato proprio da Nole, ha deciso di iniziare una causa legalele Federazioni che regolano il mondo del tennis, e non solo, prendendo a pretesto il casoche ha riguardato il tennista azzurro. Le accuse diad ATP, WTA, ITF e ITIA sono varie e racchiuse in 163 pagine di documento firmato e condiviso, ovviamente, da Nick Kyrgios, Reilly Opelka e Sorana Cirstea, Vasek Pospisi e altri otto tennisti del circuito.Novakattacca JanniksulLe accuse rivolte alle Federazioni sono svariate. Si va da presunte ‘collusioni’ politiche per limitare il montepremi fino alla violazione della privacy per illi anti, unsistema denunciato anche da Matteo Berrettini, passando per un calendario troppo intenso e un ranking considerato troppo autoritario e insostenibile.