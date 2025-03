Formiche.net - Il vicepresidente Vance traccia la via del rilancio industriale americano

Il messaggio centrale delstatunitense, JD, è chiaro: il futuro della forza americana dipende dalla capacità di innovare, produrre e costruire tecnologie avanzate all’interno dei confini nazionali.ha sfatato il mito secondo cui manifattura e innovazione sarebbero in conflitto, sostenendo invece che il declinodegli Stati Uniti è frutto di scelte politiche sbagliate, non del progresso tecnologico. Ha rilanciato la necessità di investire in automazione, robotica e intelligenza artificiale per rafforzare la competitività manifatturiera.Ilha inoltre sottolineato l’urgenza di ricostruire industrie strategiche come semiconduttori e biotecnologie, rafforzando le filiere interne. E ha indicato una nuova fase di politicaattiva, dove dazi, incentivi fiscali e deregolamentazione diventano strumenti per rilanciare l’economia produttiva.