Lanotiziagiornale.it - Il Venezuela di Maduro sfida Trump annunciando che non intende accettare i cittadini venezuelani deportati dagli Usa. E scatena l’ira della Casa Bianca

Ildi Nicoláspunta i piedi e minaccia di nonle deportazioni dei suoirisultati clandestini negli Stati Uniti. Dichiarazioni dal governo di Caracas che hanno fatto infuriare il segretario di Stato americano, Marco Rubio, il quale ha risposto per le rime minacciando nuove sanzioni contro il Paese sudamericano nel caso in cui si opponga ai rimpatri forzati.Ildiche nonniUsa. E laminaccia: “Se non lo fa, vareremo pesantissime sanzioni”“Ilè obbligato adi suoirimpatriatiStati Uniti. Questa non è una questione di dibattito o negoziazione, né merita alcuna ricompensa. A meno che il regime dinon accetti un flusso costante di voli di rimpatrio, senza ulteriori scuse o ritardi, gli Stati Uniti imporranno nuove, severe e crescenti sanzioni”, ha affermato Rubio su X nel tentativo di mettere fine alle polemiche.