Il Turco sfida The Voice Senior

Vanessa Incontrada può attendere. Dopo il finale de Le Onde del Passato (qui le anticipazioni dell’ultima puntata), nel venerdì sera di Canale 5 non partirà la nuova serie Tutto quello che ho ma arriva Ilre The.Canale 5 sposta IlLa serie in due puntate con protagonista Can Yaman andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prossima settimana, ma non martedì 25 e giovedì 27 marzo come inizialmente previsto. Confermata la puntata del giovedì contro Che Dio ci Aiuti 8, che dunque non sarà più l’ultima ma la prima, il finale de Ilviene spostato a venerdì 28 marzo, quando su Rai 1 Thechiuderà la fase di audizioni al buio, solitamente la più seguita del talent show condotto da Antonella Clerici.Slitta, di conseguenza, la partenza di Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada, che ad oggi non ha ancora una data di partenza.