Quotidiano.net - Il tuo prossimo laptop per il gaming? L'offerta AOC AI Gaming Notebook da non perdere

Leggi su Quotidiano.net

dasono il sogno di molti videogiocatori, essendo capaci di combinare la potenza di un PC da gioco alla portabilità. Questi dispositivi hanno un unico punto debole con cui devi fare i conti, ovvero i prezzi molto spesso eccessivi. Di fatto, per poter far girare senza problemi i titoli più recenti, dovrai spendere cifre considerevoli, a meno di non cogliere al volo una rara promozione. Oggi, grazie a un'iniziativa di Amazon, puoi far tuo uno di questi prodotti spendendo una somma contenuta. Stiamo parlando della promozione che interessa AOC AI, un portatile focalizzato suldisponibile per un tempo limitato a un prezzo a dir poco interessante. Grazie allo sconto del 30%, il costo scende da 799€ a soli 559,98€. Di fatto, stiamo parlando di un'occasione irripetibile per portarti a casa una vera e propria postazione da gioco portatile per poche centinaia di euro.