Ilgiorno.it - Il Tricolore illumina la notte del Panperduto: "Interventi urgenti"

Dalla sera precedente, e per tutta ladi martedì, i principali impianti idraulici hanno indossato ilnell’ambito dell’iniziativa di Anbi, l’Associazione dei Consorzi di bonifica e irrigazione. Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha partecipatondo la diga di, storico impianto da cui hanno origine Canale Villoresi e Navigli Grande, Bereguardo e Pavese. Gioiello d’architettura industriale progettato alla fine del XIX secolo da Eugenio Villoresi, l’impianto di, immerso nel Parco della Valle del Ticino, contribuisce anche alla creazione di uno scenario unico per bellezza e biodiversità. "Con questo gesto vogliamo rilanciare ancora una volta come la gestione delle risorse idriche debba essere una questione nazionale e le opere idrauliche siano un patrimonio dell’intero Paese, che spesso non ne conosce l’indispensabile funzione", precisa Francesco Vincenzi, presidente Anbi.