Il totem della Rimadesio a caccia della salvezza Chiumenti | Niente conti dobbiamo lavorare

Quello trascorso è stato l’ultimo weekend di sosta prima dello sprint finale. Si giocherà anche a Pasqua per sei partite che decideranno il destinoche dopo una stagione più complicata delle attese si trova a battagliare per evitare i playout. Finisse ora il campionato la squadra oggi affidata a Marco Regazzi sarebbe salva, ma le distanze sono minime e il margine d’errore ancora meno. Chi giocherà un ruolo fondamentale soprattutto in termini di esperienza in questo cruciale spezzone di regular season è il pivot veneto Alberto(foto). Classe 1987, uno scudetto nel cassetto con la Fortitudo quand’era ancora un ragazzino e tante stagioni da protagonista assoluto in A2, a Desio è arrivato la scorsa estate da San Vendemiano e sta viaggiando a quasi 11 punti di media e 6 rimbalzi.