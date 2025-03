Ilrestodelcarlino.it - Il terzo polo sceglie il suo candidato

Si attende a giorni, forse a ore, l’annuncio deldelosimano, composto da Base popolare, le liste di Sandro Antonelli e quelle di Achille Ginnetti. Dovrebbero confermare il nome di Sirena Rosciani. Il centrodestra infatti pare andrà disunito, ognuno per sé, con, in tutto, almeno 4 candidati. Fratelli d’Italia quindi, Rinasci Osimo con il già annunciato Francesco Sallustio, e le Liste civiche da sempre di Dino Latini. L’ex governatore Gian Mario Spacca (Bp) recentemente si è aperto sulla posizione del movimento: "Ho visto cosa sta accadendo a Sant’Elpidio a Mare con una larga coalizione civica con dentro Forza Italia e credo possa finire così anche a Osimo dove penso si andrà a formare una coalizione tra liste civiche e Forza Italia". E poi c’è l’incognita sulla discesa in campo dell’ex sindaco Francesco Pirani che rende la situazione del centrodestra e del mondo civico ancora più difficile da districare.