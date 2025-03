Iodonna.it - Il Tema Natale di Pino Daniele, Pesci dal sound inconfondibile

Leggi su Iodonna.it

Sembra di vederloseduto sui muretti del Monastero di Santa Chiara a comporre le prime poesie mentre suo fratello Nello gioca a pallone. Quest’anno avrebbe compiuto settant’anni. La passione per la musica nasce con lui. Venuto al mondo sotto il segno deicon un ascendente Scorpione che intercetta i suoni del mondo per trasformarli in musica trasversale, cosmopolita. Gli inizi di, una storia ancora non raccontata X Leggi anche ›, il ricordo della figlia Sara a nove anni dalla scomparsa: «Sei vicino a me» Era un poeta geniale dallo sguardo mite con sprazzi ironici e di malinconia.