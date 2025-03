Liberoquotidiano.it - Il telefono rosso e l'infantilismo dei leader europei

Iltra la Casa Bianca e il Cremlino si è riattivato, Trump ha parlato con Putin, il presidente russo tratta. La notizia non è ancora quella dei cannoni che smettono di tuonare, ma la pax trumpiana avanza, nonostante i paletti posti da Mosca e da Kiev e gli infantilismi deiche anche ieri hanno toccato livelli tragicomici. Mentre Trump e Putin discutevano alcuni primi elementi per un cessate il fuoco, Emmanuel Macron e Olaf Scholz dichiaravano che continueranno a fornire armi. È una forma di pressione, ma c'è un dettaglio, in tre annidi guerra il contributo in termini militari dell'Europa rispetto agli Stati Uniti è stato marginale, senza il supporto del Pentagono Kiev sarebbe già caduta. Zelensky deve ricordare questo quando dice che «Putin non è pronto a fare la pace», pensa di continuare con Londra, Parigi e Berlino? La storia della Seconda guerra mondiale parla da sola, senza l'America c'è la sconfitta.