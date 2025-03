Formiche.net - Il Super Bowl di Nvidia. Dall’IA ai robot umanoidi, tutte le novità

Leggi su Formiche.net

“L’anno scorso si parlava di Woodstock dell’intelligenza artificiale. Quest’anno siamo il”. Comincia così il discorso del ceo di, Jensen Huang, pronunciato alla conferenza annuale dell’azienda produttrice di chip, di scena al SAP Center di San Jose, nella californiana Silicon Valley. Ai presenti ha presentato Blackwell Ultra, ovvero il modello successivo e potenziato del-semiconduttore Blackwell, richiesto in tutto il mondo, complice la moltiplicazione dei chatbot sul mercato. Sono sempre più intelligenti, capaci di aiutare l’uomo in alcune mansioni quotidiane, rispondendo alle sue esigenze in modo repentino e puntuale. Ecco perché, ha aggiunto Huang, “l’ondata dell’IA fisica è già in arrivo”. E lo testimonia Groot N1, ilumanoide svelato durante l’evento in grado di percepire e ragionare in modo migliore sui loro ambiente.