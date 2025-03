Il Sole 24 Ore chiude il 2024 con un utile netto di 91 milioni crescita del 177%

Quotidiano.net - Il Sole 24 Ore chiude il 2024 con un utile netto di 9,1 milioni, crescita del 17,7%

Il24 Oreilcon un risultatopositivo per 9,1, indel 17,7% rispetto al 2023. Aldelle voci non ricorrenti il risultatoè pari a 7,4indi 0,3. "Con il Consiglio, il management e i collaboratori del Gruppo - commenta l'a.d., Mirja Cartia d'Asero - siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nell'ultimo triennio. Il24 Ore è passato da una perdita di 21di euro nel 2021 ad un lievedi 0,5di euro nel 2022 -segnando così un'inversione di tendenza- ad unpiù consistente di 7,7di euro nel bilancio 2023 confermato da unancora più significativo di 9,1di euro nel bilancio, indel 17,7%. Anche l'indebitamento - evidenzia ancora l'amministratrice delegata - in questo triennio è passato da -63,8di euro a -6,5di euro con una riduzione di oltre 50in tre anni.