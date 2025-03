Dilei.it - Il Sogno, Roberto Benigni ringrazia De Martino e scherza su Conti: “Sta già lavorando a Sanremo”

“Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento”. Un grande, unico, specialecollettivo: cosìtorna in televisione a distanza di 11 anni da quel 2014, quando abbiamo visto I dieci comandamenti. In diretta in Eurovisione e su Rai1, ecco cheriesce nell’intento. “Che bella marcia, descrive la mia gioia”. In apertura, proprio la sigla dell’Eurovisione, che ormai noi telespettatori siamo abituati ad associare a solo un programma: il Festival di. Enon ha perso l’occasione dire Stefano Deper il bellissimo “lancio” e salutare Carlo, commentando ironicamente la sua puntualità a.Il, il ritorno di: salutae fa una precisazione suAvrebbe potuto iniziare in tanti modi, maè stato tradito proprio dall’emozione di tornare su Rai1 con uno spettacolo che ha visto la luce dopo 7 anni dalla sua ideazione, Il: “È un’emozione essere qua”.