IL SOGNO: ROBERTO BENIGNI INCANTA SU RAI1 PARLANDO DI EUROPA, VITA E I NOSTRI SOGNI

Il premio Oscartorna in prima serata con un nuovo spettacolo dal titolo “Il”, in onda in diretta sumercoledì 19 marzo alle 21.30.A dieci anni di distanza dal successo di “I dieci comandamenti”, l’artista toscano, noto per la sua capacità di unire comicità, poesia e profondità, torna con uno show inedito ricco di emozioni e spunti di riflessioni.Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento. Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’, del mondo, della nostra. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei. E io sono un grande sognatore.E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”. Ilsarà dunque un viaggio tra emozioni e riflessioni, un’occasione per guardare alla nostrae aidesideri più profondi attraverso la poesia e la sensibilità unica di