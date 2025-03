Spettacoloitaliano.it - Il Sogno quante puntate sono, orario: a che ora finisce lo spettacolo di Roberto Benigni

Leggi su Spettacoloitaliano.it

IldellodiIl premio Oscartorna in prima serata con un nuovodal titolo Il. A dieci anni di distanza dal successo di “I dieci comandamenti”, l’artista toscano, noto per la sua capacità di unire comicità, poesia e profondità, torna con uno show inedito ricco di emozioni e spunti di riflessioni. Questo segna il suo ritorno in televisione dopo una pausa di dieci anni. Loè un viaggio poetico e riflessivo che esplora i temi della vita, dei sogni e delle aspirazioni umane, il tutto consegnato con la miscela di umorismo e profondità tipica di. La musica delloè stata composta dal premio Oscar Nicola Piovani, aggiungendo un livello emotivo alla performance.ha descritto locome una celebrazione di “meraviglia, verità e bellezza”, con l’obiettivo di ispirare il pubblico a sognare insieme.