Il sogno | quante puntate durata e quando finisce lo show di Benigni

Illodisono previste per Il, lo spettacolo di Robertoin onda su Rai 1? Lodell’attore e premio Oscar sarà trasmesso sul principale canale della Rai in un’unica serata: stasera, 19 marzo 2025, a partire dalle ore 21,30. Non sono infatti previste altreper il ritorno del grande attore e regista toscano sulla Tv di Stato.Ci sarà da ridere e da divertirsi. Ma, come sempre avviene nei suoi spettacoli, anche da riflettere e da imparare. A dieci anni di distanza dal successo di “I dieci comandamenti”, l’artista toscano, noto per la sua capacità di unire comicità, poesia e profondità, torna con uno spettacolo inedito ricco di emozioni e spunti di riflessioni, con testi dello stesso attore e di Michele Ballerin, scritto con Stefano Andreoli, con le musiche di Nicola Piovani e la regia di Stefano Vicario.