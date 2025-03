Superguidatv.it - ‘Il Sogno’ di Roberto Benigni, stasera su Rai 1: le anticipazioni | 19 marzo

Leggi su Superguidatv.it

, premio Oscar e maestro della narrazione tra comicità e poesia, torna in prima serata con un nuovo spettacolo dal titolo Il Sogno. L’evento andrà in onda in diretta– mercoledì 19– su Rai 1 alle 21.30, segnando il ritorno dell’artista toscano a dieci anni di distanza dal successo de I dieci comandamenti. Lo spettacolo si preannuncia come un viaggio emozionante, ricco di spunti di riflessione, capace di coinvolgere il pubblico con la sensibilità e la profondità che da sempre contraddistinguono. Il Sogno sarà un’occasione per guardare alla nostra vita e alle nostre aspirazioni più profonde attraverso il potere delle parole, della poesia e della narrazione.‘Ildi, leParlando del suo nuovo show,ha dichiarato:“Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento.