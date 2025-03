Movieplayer.it - Il Sogno, Benigni torna in tv. E se con questo show stesse tornando anche il vecchio Roberto?

Leggi su Movieplayer.it

L'ultima apparizione sanremese dici ha riportato ilantecedente al divulgatore culturale. E se non un ritorno in piena forma del toscanaccio che fu, per stasera possiamo almeno sperare in qualcosa che ce lo ricordi. Mancava da undici anni con unotutto suo: questa seraè pronto are su Rai Uno con Il, uno spettacolo in prima serata di cui si sa molto poco. Tranne che è stato annunciato con un'ospitata all'ultimo Festival di Sanremo, che è stato preceduto da una martellante campagna di spot, che l'evento sarà in diretta e che, oltre alla rete ammiraglia Rai, verrà trasmessoda San Marino RTV. A ulteriore conferma dell'importanza dell'evento poi, la serata sarà in Eurovisione. Il: il nuovodiMa che cos'è Il? Uno spettacolo .