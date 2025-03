Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Urbino Gambini ha revocato le dimissioni. Chiusa la crisi di maggioranza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 marzo 2025 - "Questa mattina di prima ora ho protocollato la revoca delle miedalla carica didella Città di, presentate il 28 febbraio e comunicate lo stesso giorno in Consiglio Comunale". Lo ha annunciato il, chiudendo ufficialmente i 19 giorni di limbo per la città partiti con le sue dichiarazioni al consiglio di fine febbraio. Aggiunge: "Questo è stato un periodo per me molto complesso a livello umano e istituzionale: sono consapevole che le miehanno creato disorientamento tra i cittadini, ma sono state la conseguenza estrema di una situazione che non era più sostenibile all'interno della. La nostra città si trova ad affrontare un momento storico cruciale, per questo lazione amministrativa deve essere portata avanti con responsabilità e serenità, condizioni che erano venute a mancare impedendo, di fatto, la gestione efficace ed efficiente del governo comunale.