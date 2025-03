Ilfoglio.it - Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato arrestato

Leggi su Ilfoglio.it

“La volontà del popolo subisce un duro colpo”. È questo l’ultimo messaggio poquesta mattina su X dadidel Partito Repubblicano del Popolo (CHP) e principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan. Secondo i media locali, le autorità lo hanno arrein relazione a un’indagine per corruzione insieme ad altre 100 persone, tra cui giornalisti e uomini d'affari, accusati di essere coinvolti in attività criminali legate ad alcune gare d'appalto. L’arresto diarriva in un momento cruciale. A seguito delle elezioni locali del 2024, in cui il Chp ha vinto in tutti i principali centri della Turchia, superando per la prima volta l’Akp di Erdogan su scala nazionale, domenica 23 marzo il Chp ha in programma le primarie per eleggere il proprio candidato per le prossime elezioni presidenziali, al momento previste nel 2028.