Il sindacato di Djokovic contro Atp e Wta cosa è successo

Ildi Novak, la Ptpa (Professional Tennis Players’ Association) di cui il serbo è co-fondatore insieme a Vasek Pospisil, ha avviato un’azione legalegli organi di governo del tennis per “pratiche anti-competitive e un palese disprezzo per il benessere dei giocatori“. La Ptpa ha depositato una causa di 163 pagine presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a New York. Nel documento la Ptpa, costituita nel 2020, chiede “la fine delllo monopolistico”, nonché un risarcimento finanziario all’Atp e alla Wta, rispettivamente il circuito maschile e femminile, e all’Itf, l’International Tennis Federation (Itf) oltre che all’Itia, l’International Tennis Integrity Agency.La denuncia della PtpaLa Ptpa accusa le organizzazioni che governano il tennis di “limitare le possibilità di guadagno degli atleti” e di aver messo un “sistema di punteggio draconiano”.