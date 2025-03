Amica.it - Il significato nascosto dietro l’acconciatura di Kate Middleton alla parata di San Patrizio

Un sogno in verde: la principessad’Inghilterra ha partecipatodi San, patrono d’Irlanda, a Wellington Barracks lunedì mattina, e il suo look ha come sempre catturato l’attenzione. Non soltanto per l’outfit, ma anche perscelta daper San, affatto casuale.Ildeldiper SanPer la prima volta da quando ha ripreso con costanza e continuità gli impegni ufficiali, infatti, la principessa del Galles ha deciso di raccogliere i lunghi capelli castani in un elaborato chignon che ha, però un, oltre a donarle moltissimo. I capelli sono infatti stati intrecciati per ricordare un trifoglio, come dimostrano le “ali” laterali e le ciocche che si intersecano sulla nuca. Non un caso, visto che il trifoglio è uno dei più famosi simboli dell’Irlanda ed è profondamente legatofigura di San