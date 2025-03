Sport.quotidiano.net - Il sangiovannese Ema Corsi aul podio del Superior Italian Wrestling

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 19 marzo 2025 – Il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ha visto salire ancora una volta sul ring dellail wrestler valdarnese Ema, che è tornato sulla vetta della divisione di coppia in SIW. Lo scorso 9 marzo, nell'evento Giorno del Giudizio, ha vinto assieme al suo Tag Team partner Adriano i Titolii di Coppiasconfiggendo i World Eaters, mastodontica coppia formata da Caesar e Davey Fusaro. Dopo l'altro successo in terra fiorentina e i Titoli di Coppia della Hustlein Inghilterra, Emaè diventato campione per la terza volta nella sua giovane carriera. "Ormai ci sto facendo l’abitudine, segno che la mia carriera sta andando come deve andare – ha detto - Stavolta, ciò che mi ha colpito, è stato che il pubblico del Teatro Cartiere Carrara fosse una bolgia a mio favore, e per me è strano visto che in passato ero spesso visto come il nemico pubblico numero uno.