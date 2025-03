Romatoday.it - Il romano che adesca una 13enne nella chat del videogame e la costringe a subire atti sessuali

Leggi su Romatoday.it

Arrestato per violenza sessuale aggravata econ minorenne. Undi 31 anni, a cui hanno bussato al suo appartamento della Capitale i carabinieri martedì mna che lo hanno arrestato. Vittima una ragazzina di 13 anni, residente in Campania. Come scrivelio Nettuno su.