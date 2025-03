Amica.it - Il ritorno dei tinsel hair: il tutorial per realizzarli

Colorati e scintillanti, isono stati uno dei trend più in voga degli anni Duemila. E oggi, anche grazie al film premio Oscar Anora e alla protagonista Mickey Madison, tornano prepotentemente di moda, giusto in tempo per regalare alla chioma una ventata di originalità in vista della primavera.Cosa sono isono un particolare stile che prevede di applicare fili metallici, scintillanti e colorati tra i capelli. Inno all’estetica Y2K, dopo venticinque anni tornano a conquistare grazie alla loro versatilità, anche se alcune celeb hanno già dimostrato in passato di apprezzarli in occasioni speciali.GUARDA LE FOTOTendenze capelli 2022, foto:per chiome brillanti da Beyoncé a oggi È il caso di Beyoncé, che ai Grammy del 2010 ha fatto il suo ingresso trionfale allo Staples Center di Los Angeles con fili metallici tra i capelli, o di Katy Perry.