Il rischio che piova

Il sindaco la chiama prudenza, i cittadini allarmismo. Il dibattito sulle previsioni meteo è meno banale di quello che sembra, ha un risvolto politico e uno sociologico. Tutto nasce dalla chiusura delle scuole e dall'evacuazione di molte abitazioni la scorsa settimana, a Bologna, dopo la diramazione di un'allerta rossa. Ebbene, alla prova dei fatti quel giorno a Bologna ha piovuto poco, di qui le proteste. Il sindaco ha replicato che non poteva fare altrimenti. In effetti, se i fiumi fossero esondati davvero e lui non avesse preso alcuna contromisura, lo avrebbero messo in croce. Detto questo, neppure i cittadini hanno torto. Dopo anni di incredibile inerzia sul fronte della tutela del territorio, solo con le alluvioni del 2023 qualcuno si è accorto che fiumi e torrenti dell'Emilia-Romagna sono abbandonati, che gli argini non reggono, che le casse di espansione e le dighe non ci sono, che i ponti sono troppo bassi.