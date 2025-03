Ilgiorno.it - Il rilancio dell’ospedale: "Noi non ci fermiamo"

C’è ancora tanta gente che sogna undel Morelli e vuole ancora combattere affinché la politica intervenga per permettere alla struttura ospedaliera, un’eccellenza, di rimanere in vita, restando ad alti livelli di operatività e efficienza. Tanta, tantissima, gente ha riempito la sala riunioni della Cittadella dello sport per la manifestazione indetta dalle minoranze dei comuni di Sondalo, Grosotto, Grosio, Valdisotto e Valfurva dal titolo "3, 2, 1. 2026 si curi chi può!". Alla serata ha partecipato, invitato dagli organizzatori, anche Ezio Trabucchi, presidente del movimento Morelli Autonomo. "È stata una serata in cui si è dimostrato che la questione Morelli è viva e tanta gente ha a cuore il futuro– dice Trabucchi –. Un plauso alle minoranze che hanno organizzato la serata alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Lovero, Tovo, Mazzo e Vervio.