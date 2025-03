Liberoquotidiano.it - "Il progetto patriarcale di una donna al potere": Gaia, un delirio contro Giorgia Meloni

Come farsi mancare un attacco a. La cantantenel presentare il suo nuovo album ha voluto prendersi un po' di spazio per una riflessione sul ruolo dellain questa società. E come non citare il mantra della sinistra, il "patriarcato". "Viviamo un pochino più indietro in fatto di emancipazione femminile - esordisce -. Credo che siamo un po'.", poi non trovando le parole si giustifica: "Se potessi aprire veramente il filtro.". Ecco allora che torna sul suo ragionamento: "È un disegno della nostra società, quindi se noi tuttora abbiamo un governo che, nonostante abbia iconograficamente unaal, sta continuando a perpetuare delle leggi, degli schemi e undepotenziando le donne". Come? Per la cantautrice "non dando la possibilità alle donne di avere una sanità non privata per la salvaguardia delle donne, e una tutela per il lavoro e la ricompensa monetaria delle donne, allora sarà molto complicato per le donne perché è un ossimoro vivente".