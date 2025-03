Ultimouomo.com - Il problema del peso nell'arrampicata

È il 20 novembre 2022 e, durante il primo Summit della IFSC (The International Federation of Sport Climbing), Janja Garnbret, atleta slovena due volte campionessa olimpica, spiazza la platea parlando esplicitamente e pubblicamente di un tema che fino a quel momento è stato considerato un tabù: «Vogliamo crescere la prossima generazione di scheletri? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Di certo non stiamo andandoa direzione giusta e dobbiamo fare qualcosa al riguardo».Ildel, e la conseguente discussione sui disturbi alimentari che comporta, sono stati un argomento tabù troppo a lungo. Fino agli anni ‘80, alpinismo eerano realtà di nicchia. Quando queste discipline sono diventate mainstream, il risultato è stato da una parte la possibilità per tutti di scalare e allenarsi in palestre anche vicino casa e non solo in montagna; dall’altra, l'emergere ditiche che per tanti anni sono rimaste’ombra e di cui nessuno parlava.