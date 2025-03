Gamberorosso.it - Il primo fast food della storia ha inventato i mitici hamburger quadrati

Leggi su Gamberorosso.it

La più antica catena di diners è la A&W Restaurants, fondata nel 1919 da Roy Allen e Frank Wright, inventoribevanda analcolica root beer. Il loro esempio venne seguito nel 1921 da altri due imprenditori staunitensi con un'idea geniale. In un'America ancora segnata dagli strascichiPrima Guerra Mondiale, con White Castle, nasceva una rivoluzione gastronomica. Grazie ai suoi piccolicotti su un letto di cipolle, non solo s'inaugurava il concetto di, ma cambiava per sempre il modo in cui il popolo statunitense mangiava fuori casa. Un'intuizione semplice che ha anticipato di decenni il successo dei giganti del, distinguendosi per l'uso di pubblicità e buoni sconto, e una filosofia diametralmente opposta al franchising.IlEdgar Waldo "Billy" Ingram era un assicuratore e agente immobiliare del Colorado.