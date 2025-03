Quotidiano.net - Il prezzo del gas risale a 42 euro dopo intesa Trump-Putin

Leggi su Quotidiano.net

Ildel gas strappa in avvio ea 42la primasul conflitto in Ucraina con una tregua di 30 giorni dei raid sulle infrastrutture, a partire da quelle energetiche. Ad Amsterdam i contratti Ttf salgono del 3 per cento.