Quifinanza.it - Il piano Meloni sulle armi prevede investimenti privati, l’annuncio alla Camera

Leggi su Quifinanza.it

, la premier Giorgiaha ribadito la volontà di difendere l’interesse nazionale e ha illustrato la proposta del governo: uncheil coinvolgimento degli, sostenuti da garanzie europee, per finanziare la corsa agli armamenti senza gravare sul debito pubblico.Una strategia definita “più sostenibile”, che però solleva più di una perplessità. Aprire la difesa comune europea al capitale privato significa anche creare un ecosistema industriale e finanziario fortemente incentivato dal profitto generato dproduzione di. Una dinamica che ricorda i modelli di economia di guerra, in cui il riarmo diventa non solo una scelta politica ma anche un’opportunità di investimento. Intanto, la discussione divide la maggioranza di governo.Riarmo sostenibile, ildiNel suo intervento, Giorgiaha ribadito la posizione del governo suleuropeo di riarmo, il cosiddetto ReArm Europe, proposto da Ursula von der Leyen.