Il piano del Pentagono | una guerra su larga scala contro l’Iran

S’intensifica la campagna di bombardamenti degli Stati Uniti nel Mar Rossogli Houthi dello Yemen. Nella mattinata di mercoledì 19 marzo, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi missilistici sul Paese, colpendo le province settentrionali di Sadaa e Hajjah, Hodeidah sul Mar Rosso e la capitale Sana’a’, con almeno 10 attacchi segnalati dai media yemeniti. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato operazionigli Houthi senza fornire dettagli. Gli attacchi seguono i massicci bombardamenti ordinati dal presidente Trump sabato, che hanno ucciso almeno 53 persone, in risposta alla decisione della milizia sciita di imporre un blocco alle navi israeliane in risposta allaa Gaza, ripresa questa settimana con massicci bombardamenti israeliani. Sebbene i funzionari americani abbiano riconosciuto che i ribelli sciiti chellano la capitale Sana’a e unafetta del territorio del Paese operino in modo indipendente e probabilmente non ricevono ordini diretti da Teheran, il presidente Donald Trump ha dichiarato che riterràresponsabile per ogni attacco Houthi.