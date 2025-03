Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Galanda: "Ero l’unicum, oggi sarei uno dei tanti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Giacomo “Gek“ha deciso di raccontare la sua storia in un libro. Un viaggio tra ricordi, aneddoti e riflessioni che ha preso forma nella biografia “La mia vita a spicchi“, che verrà presentata il 22 marzo alle 12.30 alla Sala Bogotà, in Via Moncuccio 35 a Milano, nell’ambito di Book Pride. Come è nata l’idea di scrivere un libro? "Negli anni inmi avevano chiesto di farlo, ma non avevo mai trovato il momento giusto. Avvicinandomi ai 50 anni, mi ha chiamato un editore che conoscevo e stavo per dire di no. Ma mi sono detto: o lo faccio adesso, o non lo farò mai più. Il libro è nato parlando con gli amici, riportando dialoghi veri, aprendo scatoloni di ricordi, foto e lettere. È stato un percorso bellissimo, fatto con persone impordella mia vita come Omar Pedrini, Bulleri, Recalcati, Dino e Andrea Meneghin".