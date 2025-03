Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Andrea Rinaldi, la super mascotte. Da un campo all’altro con passione

E’ ormai un’istituzione sui parquet degli sport cittadini al coperto.di Vuelle, Megabox e Italservice, società che ‘serve’ con la stessae genuino entusiasmo, si è guadagnato l’onore di un video di 10 minuti interamente dedicato a lui - "Dentro il costume" - che sta spopolando su Youtube con già 2.000 visualizzazioni. Portolotto doc, 48 anni, sposato e con un figlioletto già messo ‘al lavoro’ sui vari campi come aiutante ("mio padre è un giocherellone" dice Alessandro), nella vita di tutti i giornifa il commerciante nei mercati ambulanti. Una vita dura, che comincia tutti i giorni prima dell’alba, ma che non gli impedisce di riuscire a ‘grattare’ le energie residue per i suoi speciali week-end sportivi in cui fa divertire soprattutto i più piccoli, che vanno pazzi per lui.