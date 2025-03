Lanazione.it - Il passaporto si fa alle Poste, al via il servizio in provincia di Firenze

, 19 marzo 2025 - Prende il via anche in Toscana, in alcuni uffici postali delladi, il nuovodi richiesta e rinnovo passaporti. La novità è stata presentata nell'ufficio postale di via Guido Reni 12 a Pontassieve e sarà disponibile in altre tre sedi delladi: Borgo San Lorenzo, Figline e Barberino Tavarnelle. Grazie ad una a convenzione firmata traItaliane, ministero dell'Interno e ministero delle Imprese e del made in Italy, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare direttamente allo sportello la documentazione per il. La novità, partita nei mesi scorsi in numerose città italiane viene quindi estesa progressivamente a tutto il territorio nazionale e, in particolare, da oggi, sulladi